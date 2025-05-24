Россиянам объяснили, как распознать солнечный удар и что делать в первые минуты

Врач Чистик: солнечный удар может привести к отеку и кровоизлиянию в мозг

Ощущение жара, головная боль, тошнота и резкая слабость могут быть признаками опасного состояния. Терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик рассказала «Газете.Ru», как проявляется солнечный удар, кому он угрожает и как действовать в первые минуты.

«Солнечный удар возникает при прямом воздействии солнечных лучей на голову. Без головного убора поверхность головы перегревается, тепло проникает вглубь, повышается внутричерепное давление, нарушается кровообращение и работа мозга. Это вызывает отек оболочек мозга, острые неврологические симптомы и в тяжелых случаях — кому», — объяснила она.

В отличие от теплового удара, солнечный требует именно прямого солнца. Тепловой может возникнуть и в душном помещении. При перегреве тело теряет влагу и соль, возникают слабость и потливость. Если не оказать помощь, это состояние может перейти в удар.

«Среди ранних признаков: головная боль, головокружение, тошнота, жажда, слабость, учащенное сердцебиение. Возможны потемнение в глазах, возбуждение или спутанность сознания. Иногда симптомы появляются не сразу. Признаки могут возникнуть через 6–10 часов после пребывания на солнце. Из-за этого ухудшение состояния вечером может остаться незамеченным и не считаться связанным с дневной прогулкой», — отметила эксперт.

Солнечный удар часто путают с утомлением или простудой. Однако если после жары возникают тошнота, головная боль, бледность, покраснение, дрожь или потливость, это может быть сигналом перегрева. Важно отреагировать на такие симптомы сразу.

«Нужно немедленно увести пострадавшего в тень или прохладу. Подойдут помещение с кондиционером или даже тень на улице. Человека нужно уложить на спину, приподнять ноги, голову повернуть набок при рвоте. Тесную одежду следует ослабить или снять. Нужно понизить температуру тела прохладной водой — смочить полотенце, обмахивать, особенно в области затылка, шеи, подмышек и паха. Ни в коем случае нельзя использовать лед и обдавать холодной водой. При возможности следует осуществить обдув вентилятором или веером», — объяснила эксперт.

Если человек в сознании, ему дают воду или слабо заваренный чай маленькими глотками, 100–150 мл за 15–20 минут. Улучшение состояния обычно наступает в течение первых 15–30 минут после оказания помощи. Если за это время самочувствие не улучшается или появляются новые симптомы, необходимо срочно вызвать скорую помощь.

«Но опасно резко охлаждать тело. Лед и холодный душ могут вызвать спазм сосудов. Нельзя укрывать человека, давать алкоголь или кофе. Эти напитки усугубляют обезвоживание и нагрузку на сердце. Нельзя ждать, что состояние улучшится само — это может привести к тяжелым осложнениям», — предупредила врач.

Если появляются судороги, потеря сознания, сильная слабость, высокая температура (выше 39–40 °C), затрудненное дыхание или спутанность сознания, нужна срочная медицинская помощь. Даже если состояние кажется стабильным, но не улучшается, нужно перестраховаться и вызвать врача. Транспортировать человека нужно лежа с доступом воздуха.

«При тяжелом проявлении солнечного удара возможны отек и кровоизлияние в мозг, остановка сердца, нарушение дыхания, поражения внутренних органов и серьезные неврологические осложнения. Все это может привести к долгосрочным последствиям — от сенсорных расстройств до инфарктов и инсультов. В тяжелых случаях без помощи возможен летальный исход», — отметила врач.

Солнечному удару особенно подвержены дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями — гипертонией, диабетом, болезнями сердца и ожирением. Также в зоне риска те, кто работает на солнце, и люди, принимающие препараты, влияющие на терморегуляцию. Этим группам важно особенно тщательно соблюдать меры защиты, резюмировала терапевт.

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