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Только 14% таксопарков в 2024 году вышли в плюс

Ivitech: только 14% таксопарков в 2024 году оказались в плюсе
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Shutterstock

Лишь 14% российских таксопарков завершили 2024 год с прибылью. Остальные — работают либо в ноль, либо в минус, при этом продолжают наращивать автопарк без устойчивой финансовой модели. Это показало исследование Ivitech, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Эксперты отмечают, что 19 из 20 таксопарков не ведут базовый финансовый учет, не строят полноценную финмодель и не анализируют, где именно теряются деньги. Расходы на ремонт, простои, снижение выручки и ошибки в тарифной политике остаются за кадром. В результате управленческие решения принимаются на интуиции, а не на данных.

Дополнительный риск — зависимость от внешнего финансирования.

Только 17% таксопарков сегодня развиваются «на свои», остальные закупают автомобили через лизинг, растягивая оплату на 2–3 года. При этом мало кто рассчитывает реальную окупаемость таких вложений — особенно с учетом снижения выручки на фоне конкуренции, роста цен на запчасти и ухода крупных агрегаторов от поддержки малых партнеров.

«Финансовая дисциплина — это не про бухгалтерию, а про выживание. Без цифр таксопарк не понимает, где он зарабатывает, а где каждый день теряет деньги. Это главная причина, почему даже с полным парком машин на линии — прибыль остается на нуле или уходит в минус», — комментирует генеральный директор Ivitech Артем Москалев.

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