Россиянам рассказали, как не дать себя обмануть при удаленной покупке машины

Покупка автомобиля через интернет стала обычным делом. Современные маркетплейсы предлагают широкий выбор машин с подробными характеристиками и фото, обещая удобство и безопасность сделки. Однако удаленная покупка авто скрывает несколько важных нюансов, которые могут повлиять на успешность приобретения, рассказал «Газете.Ru» Жамбал Гармажапов, CEO digital-агентства Kodix.

«Одно из главных правил удаленной покупки машины — тщательная проверка документов. В первую очередь, запросите у продавца все возможные данные о транспортном средстве: ПТС, свидетельство о регистрации, информацию о пробеге и истории обслуживания. Особое внимание уделите наличию долгов и юридической чистоте автомобиля. Существует множество онлайн-сервисов, которые позволяют проверить историю машины по VIN-коду. Такой подход поможет избежать покупки авто с ограничениями на регистрационные действия, участием в ДТП или залогом», — объяснил он.

Удаленный формат покупки не освобождает от обязательного осмотра авто. Если лично присутствовать на осмотре не удается, рекомендуется привлечь независимого эксперта или обратиться в специализированную компанию, предоставляющую услугу проверки машин на месте. Эксперт сможет оценить состояние кузова, двигателя, подвески и других ключевых элементов, а также выявить скрытые дефекты, которые могут не отражаться на фото в объявлении.

«Удаленная покупка подразумевает более тщательный подход к оформлению договора. Все договоренности должны быть зафиксированы в письменной форме, включая условия возврата и гарантии на автомобиль. Важно уточнить, предоставляет ли продавец гарантию на техническое состояние авто и на какой срок она распространяется. Документально закрепленные условия помогут защитить ваши права в случае возникновения спорных ситуаций», — подчеркнул эксперт.

Финансовая безопасность — ключевой аспект удаленной покупки машины. Никогда не переводите деньги напрямую на карту продавца до заключения сделки. Лучше использовать проверенные и защищенные каналы оплаты, которые предлагают маркетплейсы, чтобы минимизировать риск мошенничества. Рекомендуется воспользоваться услугами безопасного расчета, где деньги переводятся продавцу только после успешной передачи автомобиля и подписания всех необходимых документов.

«При удаленной покупке нужно учитывать и дополнительные расходы на транспортировку автомобиля. Обязательно обсудите с продавцом, кто будет оплачивать доставку и какие сроки возможны. Вы можете заказать доставку через стороннюю транспортную компанию, но важно согласовать все условия, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Проверьте, чтобы автомобиль был застрахован на время транспортировки, что убережет вас от рисков повреждений или потери авто в пути», — добавил специалист.

Удаленная покупка автомобиля — удобный и современный способ обзавестись машиной, однако он требует ответственного подхода и соблюдения ряда правил. Внимательное изучение документации, привлечение эксперта для осмотра, правильное оформление договора, безопасные способы оплаты и учет логистических нюансов помогут вам избежать ошибок и приобрести автомобиль своей мечты без неприятных сюрпризов, резюмировал он.

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