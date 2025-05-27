В Подмосковье собака не выжила после падения из окна 15-го этажа

В Подмосковье собаку не спасли после выпадения из окна 15-го этажа. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Стационарной улице в Мытищах. Как рассказала сама хозяйка, утром она ушла на работу, в момент падения овчарка находилась дома одна. Она также добавила, что оставила окно на проветривание.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

В беседе с журналистами второй владелец животного, супруг женщины, предположил, что питомец побежал на балкон за птицей, и случайно мог сорваться. Известно, что овчарка выпала из окна балкона.

Как рассказали соседи, у пары есть еще один питомец. Супруги, по их мнению, жестоко обращались со своими животными.

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