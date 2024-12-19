Проникнуть в эфир. Как на закрытой радиостанции УВБ-76 зазвучала песня Шамана и «Лебединое озеро» Радиолюбитель Назаренко: выйти в эфир закрытой УВБ-76 нельзя с обычного приемника

В эфире закрытой для гражданского использования радиостанции УВБ-76, также известной как «радиостанция Судного дня», или The Buzzer («Жужжалка»), прозвучали песня Shaman «Я русский», гимн СССР и музыка из балета «Лебединое озеро» Чайковского. Точное назначение УВБ-76 неизвестно, однако есть предположения, что «Жужжалка» используется для передачи зашифрованных кодов между военными. Пользователи сразу списали необычные для этой станции звуки на взлом. Подробнее о том, что это за станция, для чего она может применяться и как радиохулиганы взламывают ее эфир — в материале «Газеты.Ru».

УВБ-76, предположительно, российская военная радиостанция, принадлежащая Западному военному округу. «Жужжалка», как ее еще называют, вещает непрерывно с 1975 года. В основном ее эфир — это белый шум, который иногда прерывается сообщениями с сериями букв и чисел. Например, 20 февраля 2022 года в эфире прозвучало такое сообщение: НЖТИ 55439 ЛЕСОЛЕД 6302 3118.

Однако недавно стало известно, что таинственная радиостанция УВБ-76 начала транслировать в эфире песню Shaman «Я — русский», «Лебединое озеро» Чайковского и гимн СССР.

Как взломать загадочное радио?

По словам радиолюбителей, с которыми поговорила «Газета.Ru», независимо от назначения радиостанции, появление в эфире неожиданных песен можно объяснить радиохулиганством или радиопиратством. Так еще со времен СССР называют радиолюбителей, которые работают без регистрации передатчиков и позывных.

Все опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что единственная цель радиопиратов — веселье.

«Они знают, что эта частота очень популярна среди радиолюбителей, и за ней следит большое количество людей. Потом они могут выкладывать это в интернет, например, на YouTube. Там можно найти массу роликов, где такие радиопираты ставят музыку по заказу зрителей стрима, имитируют голоса военных или вставляют в эфир крики. Обычно это происходит ночью. Таким образом они привлекают к себе внимание. Умельцы вносят изменения в конструкцию радиолюбительских радиопередатчиков и «раскрывают» частотный диапазон», — рассказал победитель международных соревнований по ловле новых частот, оператор коллективной радиостанции ЛЭТИ RK1B, магистрант передовой инженерной школы ЛЭТИ «Электроника и электротехника» Василий Сучков.

Другой радиолюбитель, Тарас Назаренко, который следит за УВБ-76 уже больше года, рассказал, что работа таких пиратов имеет характерные признаки.

«Характерные признаки их работы — вещание музыки в однополосной модуляции, а также работа не на радиолюбительских частотах. Существует амплитудная и однополосная модуляции. Первая — признак зарегистрированного радиопередатчика, а вторая — незарегистрированного, владельца такого вычислить нельзя. Как правило, пираты вмешиваются в работу УВБ-76 почти каждый вечер, другие радиостанции их почти не интересуют, так как они не очень популярны. Каждый пират решает сам, когда выходить в эфир. Иногда разные пираты вещают одновременно, и между ними происходят интересные разговоры. Обычно они выходят в эфир под вечер и до ночи, но не могут вещать слишком долго из-за сильного нагрева передатчика», — рассказал Назаренко.

По его словам, чтобы несанкционированно проникнуть в эфир, необходим достаточно мощный передатчик, который сможет работать на нужной частоте.

Такой передатчик можно собрать самостоятельно (но для этого нужны определенные навыки) либо приобрести готовый. Однако второй вариант обойдется достаточно дорого, по словам радиолюбителя, такой передатчик может стоить от 100 до 300 тыс. руб. И без специальных навыков тут все равно не обойтись, потому что покупной передатчик нужно будет «перепрошить».

Наказание за песни Шамана

«Чтобы законно вещать, нужно иметь позывной (если говорить не о музыкальных радиостанциях, а о радиолюбительской связи), который необходимо оформить и сдать экзамены. С позывным можно работать только на разрешенных диапазонах и частотах. Также без соответствующих документов нельзя устанавливать антенны на участке, а незаконная установка может привести к штрафу и изъятию оборудования», — отметил Назаренко.

По словам Сучкова, в России существует ГКРЧ (государственная комиссия по радиочастотам), которая определяет частоты в РФ с 2011 года. В ее распоряжении есть данные о том, какие частоты и кем могут быть заняты. Среди них могут быть и такие, на которые нельзя выходить обычному пользователю.

«Газета.Ru» отправила запрос в Роскомнадзор (ГКРЧ входит в его структуру) касательно того, запрещено ли любителям использовать частоту УВБ-76 — 4625 кГц.

«Среди закрытых могут быть частоты, связанные с космосом, или которые используются при эксплуатации и работе со спутниками системы «космос — Земля», для воздушной связи, которые используют военные или МЧС. Существует и другие частоты, на которые простым смертным выходить нельзя, даже если они зарегистрированы. Все данные об открытых частотах на сайте ГКРЧ можно скачать. С них нельзя выходить в эфир. Поэтому все магазинные системы связи, доступные обывателю (например, радио), производятся по лицензии, и в них заранее заблокирована функция работы на закрытых частотах.

Но радиолюбители вносят изменения в конструкцию радиолюбительских радиопередатчиков — «раскрывают» частотный диапазон. Обладая достаточными знаниями, могут и самостоятельно собрать систему связи, действующую на УВБ-76»,

— отметил Сучков.

Список открытых для гражданского использования частот можно найти здесь. В нем нет частоты 4625 кГц, что косвенно указывает на то, что она относится к закрытым для гражданского использования радиостанциям. Однако для чего она на самом деле нужна, узнать нельзя, так как списков закрытых частот в открытом доступе нет.

По словам опрошенных радиолюбителей, чтобы подключиться к УВБ-76 через радио надо иметь соответствующий коротковолновый радиоприемник. Можно, например, использовать широкополосную программно определяемую радиосистему (Software Defined Radio, SDR) или старый советский приемник (но эта частота вещания может не попасть в диапазон приемника). Однако такие взломы запрещены законом, и правоохранительные органы могут заинтересоваться радиопиратами, которые вышли на эту частоту.

Зачем нужна таинственная станция УВБ-76?

О предназначении радиостанции у экспертов единой версии нет. Официально о ней ни разу не говорилось. Существуют различные теории заговора, согласно которым «Жужжалка» — это система, обеспечивающая возможность ответного ядерного удара, часть так называемой системы «Мертвая рука» или «Периметр». Это комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом, созданный в СССР в разгар Холодной войны и используемый Россией. Предназначение этой системы заключается в том, чтобы гарантированно донести до командных пунктов и отдельных пусковых установок приказ о пуске, даже если во время чрезвычайной ситуации будет утеряна связь с командованием.

Предполагается, что прекращение работы радиостанции автоматически приведет к запуску ракет, именно поэтому она и получила название «радиостанция Судного дня».

Также есть мнение, что УВБ-76 передает зашифрованные сообщения российским агентам за границей. Это технически возможно, поскольку трансляция ведется на низкочастотной волне, а сигнал «Жужжалки» могут поймать энтузиасты со всего мира. Также есть версия, что станция предназначена для поддержания связи между военными.

«Настоящая функция УВБ-76 до сих пор остается неизвестной, но, по одной из версий, это цифровая станция для передачи зашифрованных сообщений. Как правило, такие станции передают номера группами по пять, что делает невозможным обнаружение пробелов между словами и предложениями. Номера можно расшифровать с помощью ключа, который находится у предполагаемого слушателя. Также существуют версии, что УВБ-76 контролируется военными или проверяет толщину ионосферы. Причина и смысл этих сообщений остаются неизвестными. Они могут как нести зашифрованную информацию и использоваться в военных или разведывательных целях, так и являться результатом взлома системы вещания», — рассказал «Газете.Ru» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.