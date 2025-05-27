Мусоровоз сбил велосипедистку в Петербурге, ее увезли на скорой

«Фонтанка»: в Петербурге велосипедистка угодила под колеса мусоровоза

В Петербурге мусоровоз сбил 52-летнюю велосипедистку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 27 мая в Адмиралтейском районе на улице Декабристов. По предварительным данным, мусоровоз «МАЗ» совершил наезд на женщину, передвигавшуюся на велосипеде. В результате ДТП велосипед, попавший под колеса транспортного средства, получил серьезные повреждения.

Пострадавшую забрали с места аварии на автомобиле скорой помощи. Информации о ее состоянии не поступало. На месте происшествия образовалась пробка.

До этого курьер-мигрант сбил юного велосипедиста в Петербурге, мальчик попал в больницу. У ребенка диагностировали закрытую травму живота с капсульным разрывом селезенки, состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

Ранее на Урале женщина за рулем машины сбила своего семилетнего сына из-за комаров.