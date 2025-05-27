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Квартира в российском регионе сгорела из-за неисправного пауэрбанка

В Пермском крае квартира сгорела из-за пауэрбанка
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МЧС России

В Пермском крае неисправный портативный аккумулятор стал причиной пожара в квартире. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в жилом помещении площадью в 15 квадратных метров. По предварительным данным дознавателя МЧС, возгорание произошло из-за неисправного пауэрбанка. В результате пожара пострадала мебель и внутренняя отделка помещения — стены покрылись копотью, предметы интерьера обуглились.

На месте работали 22 сотрудника экстренных служб и шесть единиц техники, которым удалось оперативно ликвидировать возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого в Абакане ребенок спалил балкон квартиры, когда его мать ушла в магазин. Ребенок самостоятельно потушил возгорание мокрым полотенцем до прибытия пожарных, которых вызвали соседи, заметившие дым.

Ранее таксист спас троих детей из горящей квартиры под Екатеринбургом.

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