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Полиция начала проверку попытки отравления питомцев Московского зоопарка

МВД: по факту попытки отравления животных в Московском зоопарке начата проверка

Московская полиция начала проверку после появления в сети ролика, на котором посетитель столичного зоопарка пытается отправить питомцев учреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры для установления личности неизвестного, мотивов его действий и обстоятельств произошедшего», — рассказала Волк.

О попытке отравления животных 27 мая сообщила гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова. По ее словам, сотрудники учреждения нашли в вольерах леопарда и рысей таблетки неизвестного происхождения, а камеры зафиксировали момент, когда неизвестный бросал вещество через забор.

Меры безопасности в зоопарке усилили. Кроме того, сейчас специалисты обыскивают другие вольеры на случай, если преступник и там разбросал таблетки. Животных обследуют медики.

Ранее в Московском зоопарке панду Катюшу отселили от матери.

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