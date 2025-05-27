Пьяная петербурженка оставила годовалую дочь в парадной и ушла к собутыльникам

В Петербурге ребенка оставили в парадной. Об этом сообщает прокуратура региона.
Коляску с маленькой девочкой обнаружили в доме на улице Михайлова.
«По предварительным данным, в подъезде малолетнюю оставила мать, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения», – сообщается в публикации.
На данный момент сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщает 78.ru, в коляске находилась годовалая девочка, которую госпитализировали в больницу. Специалисты диагностировали у пострадавшей ОРВИ и фарингит.
Известно, что перед тем, как оставить пострадавшую в парадной, родительница поссорилась с отцом ребенка. Пара распивала алкоголь на Кондратьевском проспекте, но после ссоры женщина поехала домой на автобусе.
«Она уточнила, что знала, что соседи смогут приютить ребенка. После этого она ушла к приятелям, чтобы продолжить употреблять алкоголь», – сообщается в публикации.
На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ему доложат о результатах проверки.
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