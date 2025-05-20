В Калуге школьницы топили электросамокаты в водоеме и это попало на видео

В Калуге на видео попало, как школьницы утопили электросамокат в водохранилище

В Калуге школьницы утопили в водоеме два электросамоката. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Калуга».

«Странное развлечение. Подростки сбросили электросамокаты в Яченское водохранилище. В воду, по словам очевидцев, отправились два самоката», — говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео видно, как три школьницы бросают электросамокат в водоем. Транспорт сразу тонет.

До этого сообщалось, что в Сочи автомобиль сбил четырехлетнего ребенка, который бежал на детскую площадку. Telegram-канал «ЧП Краснодара и края» опубликовал записи с уличной камеры. На кадрах видно, как ребенок выбегает на проезжую часть, где его сбивает автомобиль. На записи также видно, как мальчик отлетает в сторону.

Инцидент произошел на улице Тепличной 17 мая. В момент ДТП за рулем иномарки была 39-летняя женщина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее известная блогерша попала в ДТП с большегрузом.