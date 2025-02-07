В Волгограде активисты обратились в СК из-за травли птиц в центре реабилитации

В Волгограде глава центра реабилитации диких животных «Птичий Остров» Алина Ерина обратилась в СК РФ с жалобой на травлю птиц. Женщина рассказала 360.ru, что подозревает в этом своих соседей. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

По словам Ериной, в течение последних 10 лет она подвергается нападкам соседей из-за того, что они претендовали на дом, который в итоге купили ее родители. С тех пор, по словам женщины, они начали мстить через животных – избили собаку и отравили птиц.

«У нас с весны 2024 года начинается массированная атака на наш центр реабилитации. Аист умер, отек мозга на фоне резкого отравления напроксеном. Это подтвердило исследование. Наши птицы просто стали каким-то камнем преткновения», — рассказала Ерина.

Она обратилась к юристам, записала видео о случившемся и написала в СК, откуда ей пришёл ответ, что дело взял на контроль Бастрыкин. По словам женщины, соседи говорят, что им не нравятся запах и шум, но на предложение прийти и проверить состояние центра, либо пожаловаться в момент, когда будет шум, они не ответили. Все вольеры чисто убираются, и никакого шума от обитателей центра нет, подчеркнула Ерина. По ее словам, из них выжили только чайка, лебеди и несколько ворон.

Ранее сбросившему собаку с балкона россиянину вынесли приговор.