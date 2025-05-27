Невменяемый юноша в российском городе пинал и пытался сломать монумент, посвященный ВОВ

В Обнинске невменяемый юноша пинал и пытался сломать монумент, посвященный ВОВ

В Обнинске неизвестный пытался сломать памятник, посвященный Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает Telegram-канал ES!.

Инцидент произошел в сквере, расположенном напротив Техлицея, где находится памятник, посвященный ВОВ. Неадекватный молодой человек подошел к монументу, стал пинать его ногами и пытаться сломать.

Благодаря видео, распространившемуся в социальных сетях, ситуацией заинтересовались в ГУ МВД России по региону. Полицейские организовали проверку по факту случившегося, личность юноши на данный момент устанавливается. По результатам мероприятий его действиям дадут правовую оценку.

До этого неизвестные повредили памятник героям войны на Камчатке. Администрация обратилась к жителям с просьбой оказать помощь в поиске злоумышленников.

Ранее россиянка оставила надписи на памятнике воинам-землякам в Приморье и поплатилась.