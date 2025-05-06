Россиянка оставила надписи на памятнике воинам-землякам в Приморье и поплатилась

Женщину будут судить за оставленные краской надписи на памятнике в Приморье

В Приморье завершили расследование о повреждении памятника войнам-землякам. Об этом сообщает СК России по Приморскому краю.

Инцидент произошел 1 мая в сквере на улице Ленина в поселке Заводском. По версии следствия, 37-летняя женщина нанесла краской различные изображения на памятник войнам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Подозреваемую задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. В ее отношении было возбуждено дело о повреждении мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память воинов, защищавших Отечество или его интересы в период ВОВ.

Мотивы женщины остаются неизвестными. В ближайшее время она предстанет перед судом, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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