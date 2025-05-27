Пропавшего в Кизеле на детской площадке мальчика нашли в лесу спустя два дня

В Кизеле нашли пропавшего два дня назад мальчика

Ребенка, пропавшего в Кизеле два дня назад, нашли. Об этом сообщает глава города Андрей Родыгин.

По словам чиновника, пропавший был в лесу, в стороне шахты имени Ленина. В публикации он поблагодарил всех участников поисков.

«Огромное спасибо каждому, кто откликнулся на призыв о помощи, провел часы в поисках среди лесов и полей», – рассказал Родыгин.

Подробности о том, как нашли мальчика и другие детали, не уточняются.

Ребенок пропал 25 мая с детской площадки. На его поиски вышли более 200 человек. В тот же день волонтеры обнаружили следы пропавшего в лесу, после чего стали более тщательно обыскивать именно эту часть региона. Помимо леса добровольцы осматривали дачные участки и заброшенные здания.

До этого в Бурятии семилетний мальчик пришел на реку с друзьями и пропал после того, как зашел в заросли. По факту исчезновения ребенка возбудили дело.

Ранее в Башкирии родители потеряли трехлетнего сына, пока были в гостях.