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«Дорабатываем лес дальше»: под Пермью сотни людей ищут пропавшего с площадки ребенка

Волонтеры нашли в лесу предполагаемые следы пропавшего в Кизеле ребенка
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Depositphotos

Волонтеры и добровольцы обнаружили в лесу следы, которые могут принадлежать пропавшему 25 мая в Кизеле шестилетнему мальчику, рассказала «Газете.Ru» руководитель пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Котова. По ее словам, поисковики продолжают прочесывать лес.

«Поиски идут, группы меняются. У нас было 46 человек. Очень много добровольцев, которые регистрируются. Всего за эти сутки волонтеров и добровольцев было 156 человек по регистрации. В глуби леса мы снова нашли следы, похожие на следы, предположительно, мальчика, поэтому группы дорабатывают дальше лес», — сказала Котова.

Шестилетний Марк пропал в городе Кизеле Пермского края днем 25 мая. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По данным местного портала 59.RU, ребенок пропал с детской площадки. В первый день пропажи правоохранители осмотрели лес, дачные участки, гаражи и заброшенные здания.

Как сообщили в правительстве региона, ребенка ищут 230 человек: поисковые отряды и добровольцы из соседних регионов.

Ранее в Иркутской области двухлетний мальчик ночью пропал из дома.

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