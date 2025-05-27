Екатеринбуржец годами насиловал дочь и получил срок 18 лет

В Екатеринбурге мужчина получил срок 18 лет за многолетнее насилие над дочерью

В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в насилии над дочерью. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда.

По версии следствия, мужчина несколько лет, начиная с 2019-го года, насиловал дочь. Только спустя время девочка рассказала о том, что происходило дома. Всего родителю вменили десять эпизодов.

В начале 2024 года отца объявили в розыск, но вскоре задержали. Изначально он дал признательные показания на допросах и первом судебном заседании, но позже отказался от них.

Суд приговорил фигуранта к 18 годам заключения, которые он проведет в колонии строгого режима. Пока что приговор не вступил в силу.

До этого в США пару обвинили в истязании ребенка. Как рассказала сама девочка, в 2020 году мужчина, с которым она жила (кем они друг другу приходятся, не уточняется), несколько раз изнасиловал ее. Его возлюбленная заставляла ребенка употреблять наркотики и однажды ударила в шею.

Ранее нелегал почти полгода насиловал 16-летнюю девушку в Петербурге.