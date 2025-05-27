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В Краснодаре мужчина напал на девушку после неудачной попытки познакомиться

В Краснодаре мужчина приставал к девушкам, когда они шли домой
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Shutterstock

В Краснодаре неизвестный напал на девушку во время прогулки. Об этом сообщает 93.ru.

Инцидент произошел на Средней улице. Как рассказали местные жительницы, они шли домой, когда к ним подошел мужчина и попытался познакомиться.

Девушки отказались, после чего он подошел к одной из подруг и стал хватать за волосы и руки.

«Не помогло даже появление женщины в нескольких метрах, которая не навязчиво поинтересовалась, что происходит», – сообщается в публикации.

В результате девушка распылила перцовый баллончик и благодаря этому смогла освободиться. Обе пострадавшие быстро сбежали с места.

В ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета. На данный момент они проводят проверку по статье о хулиганстве.

До этого в Нижнем Новгороде во время забега мужчина пробрался в толпу и стал тереться об одну из женщин. После мероприятия он стал писать участницам, чтобы найти потерпевшую и якобы помочь отыскать преступника.

Ранее в Москве мигрант-массажист приставал к клиентке и получил срок.

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