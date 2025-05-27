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Мальчик во время игры залез в трансформаторную будку в Архангельске и не выжил

В Архангельске мальчик залез в трансформаторную будку и не выжил

В Архангельске девятилетний мальчик во время игры залез в трансформаторную будку и не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел днем на улице Котласской, когда там играли дети. Мальчик проник в трансформаторную будку, где его ударило электрическим током. Он не выжил.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого подросток из коррекционной школы в Петербурге прокатился на крыше электрички, отбившись от группы под присмотром воспитателя на Финляндском вокзале, и не выжил. Он получил сильный удар током, а его приятель попал в больницу с многочисленными травмами.

Ранее в Канске двух зацеперов ударило током на крыше поезда.

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