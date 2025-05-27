На второй поток программы «Время героев» отобраны 85 человек

Обучение на втором потоке программы «Время героев» начнется в июне этого года

На второй поток президентской программы «Время героев» отобрано 85 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале программы обучения бойцов и ветеранов специальной военной операции (СВО). Новый поток приступит к обучению в июне текущего года.

Отмечается, что отбор участников проводился среди разных категорий кандидатов. В их число вошли как те, кто ранее подавал заявку на первый поток, так и новые кандидаты.

Кроме того, участникам, которые не завершили процедуру отбора в прошлый раз, была предоставлена дополнительная возможность. Также для бойцов СВО, находящихся на передовой, тестирование организовывалось с учетом их условий. Помимо этого, рассматривались кандидаты, успешно завершившие обучение по онлайн-программе. Участники могли актуализировать свои анкетные данные.

«Таким образом, участниками второго потока программы стали кандидаты, показавшие лучшие результаты в тестировании, а также имеющие значительные воинские заслуги и управленческий опыт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 37 из них подали заявки на первом этапе регистрации в марте 2024 года, а 48 — зарегистрировались позже, с ноября 2024 года по январь 2025 года.

Напомним, президентская образовательная программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. Она реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». На первый поток было отобрано 83 участника, которые начали обучение в мае 2024 года. По результатам первого потока уже состоялось 43 назначения участников на руководящие должности.