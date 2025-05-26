Мужчина насиловал девочку три года, а его любимая заставляла ее принимать наркотики

В США ребенка насиловали, заставляли принимать наркотики и почти не давали есть

Пару из американского штата Арканзас обвиняют в надругательстве над ребенком. Об этом сообщает The People.

По словам ребенка, все началось в 2020 году, тогда она жила с 31-летним Дэниелом Кейлером и 29-летней Энни Кейлер. Какие отношения связывают пару и девочку, а также точный возраст пострадавшей не уточняется.

Как рассказала девочка школьному психологу, Дэниел три года насиловал ее. Помимо этого, пара избивала ее и заставляла насильно употреблять запрещенные вещества. В какой-то момент Энни ударила ребенка ножом в шею за то, что та «неправильно мыла посуду».

Школьница также спала в ванной без одеяла и подушки. Ее лишали еды, раз в неделю давая только одно печенье и воду.

Длительное время ребенок считал происходящее своей виной, поэтому не решался рассказать о ситуации окружающим.

Дэниела и Энни задержали, им предъявили обвинения, связанные с созданием угрозы благополучию ребенка, в нанесении побоев и другие.

Ранее в Прикамье приемная мать заставила сына съесть окурки и спички.