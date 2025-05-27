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Вернувшийся домой россиянин обнаружил в раковине неприятный сюрприз и вызвал спасателей

На Кубани житель частного дома обнаружил в раковине змею и вызвал спасателей
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Telegram-канал «Кубань-СПАС»

В Краснодарском крае местный житель обратился в экстренные службы, когда нашел дома незваную «гостью». Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Проживающий в Тихорецке мужчина рассказал, что хотел зайти в туалет, но обнаружил, что в уборной появилась змея. Рептилия забралась в раковину и устроилась там кольцами. Хозяин дома заметил змею из-за торчавшего из раковины хвоста и дальше пройти не решился.

«Спасатели Тихорецкого отряда отловили змею, и жители дома смогли вздохнуть с облегчением», — поделились в пресс-службе ведомства.

Также там сообщили о трех крупных змеях, которые за один день отловили спасатели Отрадненского отряда — каждая из этих рептилий искала приют на территории частных домовладений.

В ведомстве напомнили, что рептилии предпочитают укромные места с повышенной влажностью — подвалы, ванные комнаты, гаражи и другие подобные помещения.

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