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В Новосибирске молодой человек попал в больницу после стрельбы

В Новосибирске четырех мужчин задержали за стрельбу по молодому человеку
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Shutterstock

В Новосибирске 27-летнему мужчине понадобилась помощь медиков после конфликта со стрельбой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным МВД, между пострадавшим и компанией мужчин произошел конфликт, во время которого один из участников достал травматический пистолет.

В результате пострадавший получил травмы, их характер не уточняется. Спустя некоторое время медики сообщили о произошедшем в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«В процессе расследования все участники инцидента были установлены полицейскими. Ими оказались четверо жителей Новосибирска в возрасте от 31 до 37 лет», – сообщается в публикации.

Позже предполагаемых участников задержали. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Вскоре фигурантам изберут меру пресечения.

Ранее петербургский школьник выстрелил подростку в голову во время ссоры.

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