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В Тобольске создадут музей ученого Дмитрия Менделеева

Губернатор Моор сообщил о создании музея ученого Дмитрия Менделеева в Тобольске
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в Тобольске планируется создание музея, посвященного жизни и деятельности ученого Дмитрия Менделеева. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра региона.

«Безусловно, Дмитрий Менделеев — наша гордость, наверное, самый известный тюменец. И создание музея великого человека, в целом музея химии, безусловно, важно», — сказал Моор.

Глава региона также выразил уверенность в том, что данный проект будет реализован совместно с жителями Тобольска и общественностью.

В середине мая сообщалось, что в Большом Левшинском переулке в Москве 24 июня начнет работу Центральный музей российского казачества, входящий в комплекс Государственного исторического музея. На двух этажах музея будет представлена история всех казачьих войск Российской империи и современного казачества.

Ранее внука Церетели назначили главой Музея современного искусства.

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