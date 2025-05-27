В Тобольске создадут музей ученого Дмитрия Менделеева

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в Тобольске планируется создание музея, посвященного жизни и деятельности ученого Дмитрия Менделеева. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра региона.

«Безусловно, Дмитрий Менделеев — наша гордость, наверное, самый известный тюменец. И создание музея великого человека, в целом музея химии, безусловно, важно», — сказал Моор.

Глава региона также выразил уверенность в том, что данный проект будет реализован совместно с жителями Тобольска и общественностью.

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