В Москве откроется Центральный музей российского казачества

Первый музей о казачестве в Москве начнет работу 24 июня

В Москве в Большом Левшинском переулке 24 июня начнет работу Центральный музей российского казачества, входящий в комплекс Государственного исторического музея (ГИМ). Об этом сообщили на пресс-конференции создатели музея.

На двух этажах музея будет представлена история всех казачьих войск Российской империи и современного казачества.

«За спиной очень большой этап работы. Напомню, что ГИМ приступил к созданию Музея российского казачества с 2017 года», — рассказал генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

«Главная идея создания музея определяется такими процессами, которые происходят с развитием российского казачества, его выдающейся роли в истории Российского государства», — отметил он.

«Хочу сказать, что для Всероссийского казачьего общества отдельным предметом радости является то, что в музее представлены предметы не только казачьей древности, но и новейшей истории, времени казачьего возрождения, начиная с 90-х годов прошлого столетия и вплоть до сегодняшнего дня», — отметил заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев.

В музее выставят свыше 800 экспонатов, включая 22 отреставрированных объекта. По словам заведующего научно-экспозиционным отделом ГИМ Виктора Безотосного, первый этаж расскажет об истории казачества до 1917 года, а второй — о периоде Гражданской войны, Великой Отечественной войны и современности.

Среди уникальных экспонатов — Курская-Коренная икона Богоматери «Знамение» (XVIII век), личные вещи Степана Разина, знамена Емельяна Пугачева, а также награды и оружие. На цокольном этаже созданы видеозал, центр казачьей культуры и многофункциональный зал для мероприятий.