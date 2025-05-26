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В Прикамье приемная мать заставила сына съесть окурки и спички

В Пермском крае приемная мать истязала троих детей
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Depositphotos

В Пермском крае приставы взыскали компенсацию в пользу приемных детей с матери, осужденной за их истязание. Об этом сообщает УФССП региона.

57-летняя жительница Александровского муниципального округа почти два года истязала приемных детей. Женщина наказывала двух девочек и мальчика за малейшую провинность Она ставила детей в угол или принуждала их подолгу лежать в постели, если они, по ее мнению, плохо работали по дому и не ухаживали за ее пожилой матерью.

В один из дней опекунша нашла у 11-летнего приемного сына окурки от сигарет и спички. Женщина заставила мальчика съесть найденное.

Не выдержав издевательств, дети сбежали из дома и пожаловались в полицию, в отношении приемной матери было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы. С осужденной также взыскана компенсация морального вреда в сумме 150 тысяч рублей.

Ранее в Калужской области отец полтора года истязал дочь-школьницу.

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