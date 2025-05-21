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В Калужской области отец полтора года истязал дочь-школьницу

В Калужской области отца обвинили в истязании несовершеннолетней дочери
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Житель Мосальского района подозревается в истязании собственной дочери, мужчина систематически наносил девочке побои. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калужской области.

По данным следствия, обвиняемый полтора года издевался над собственной дочерью, мужчина регулярно наносил девочке побои, причинял физические и моральные страдания. Отец девочки задержан, возбуждено уголовное дело.

Следователи тщательно изучают все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделяется условиям жизни в семье и вопросу, почему столь длительное время факты насилия оставались неизвестными. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей, чтобы восстановить полную картину произошедшего. Фигуранту дела может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Архангельске отца обвинили в истязании семилетнего сына. 25-летний обвиняемый с февраля 2023 года по август 2024 года наносил побои семилетнему сыну. Мужчина был недоволен поведением мальчика, применял к нему физическую силу и запирал его одного в бане. Когда о происходящем в семье стало известно, школьника передали под опеку бабушки. В отношении отца было возбуждено уголовное дело об истязании, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее в Удмуртии мужчина несколько месяцев истязал четверых детей.

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