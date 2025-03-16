В ГД предложили увеличить субсидии на горячее питание в школах

Члены партии «Новые люди» в Государственной Думе выступили с инициативой проиндексировать субсидии, предоставляемые регионам на организацию горячего питания для учащихся начальных классов с учетом уровня инфляции. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.

«Предлагается <...> установить обязательную индексацию размера указанных субсидий на уровень официальной инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете», — говорится в сообщении.

По данным агентства, на данный момент субсидии не индексируются в соответствии с уровнем инфляции. Отмечается, что такая тенденция приводит к ежегодному сокращению финансирования в реальном выражении, что, в свою очередь, сказывается на качестве питания школьников.

Авторы инициативы подчеркнули, что в реальном выражении субсидии на горячее питание их бюджета страны сократились на 7,5%.

До этого управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнило жителям Прикамья о том, какие блюда можно и нельзя подавать школьникам в учебных заведениях. В публикации говорится, что в школьном меню не должно быть окрошек и холодных супов, яичницы-глазуньи, блинчиков с мясом и творогом, макарон с рубленым яйцом и по-флотски, а также грибов, закусочных консервов, студней и заливных блюд, форшмака, сырокопченых колбас и продуктов, жаренных во фритюре.

Ранее родителям рассказали, какие продукты должны быть в рационе школьника.