Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГД предложили увеличить субсидии на горячее питание в школах

Партия «Новые люди» предложила повысить субсидии на школьное горячее питание
close
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Члены партии «Новые люди» в Государственной Думе выступили с инициативой проиндексировать субсидии, предоставляемые регионам на организацию горячего питания для учащихся начальных классов с учетом уровня инфляции. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.

«Предлагается <...> установить обязательную индексацию размера указанных субсидий на уровень официальной инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете», — говорится в сообщении.

По данным агентства, на данный момент субсидии не индексируются в соответствии с уровнем инфляции. Отмечается, что такая тенденция приводит к ежегодному сокращению финансирования в реальном выражении, что, в свою очередь, сказывается на качестве питания школьников.

Авторы инициативы подчеркнули, что в реальном выражении субсидии на горячее питание их бюджета страны сократились на 7,5%.

До этого управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнило жителям Прикамья о том, какие блюда можно и нельзя подавать школьникам в учебных заведениях. В публикации говорится, что в школьном меню не должно быть окрошек и холодных супов, яичницы-глазуньи, блинчиков с мясом и творогом, макарон с рубленым яйцом и по-флотски, а также грибов, закусочных консервов, студней и заливных блюд, форшмака, сырокопченых колбас и продуктов, жаренных во фритюре.

Ранее родителям рассказали, какие продукты должны быть в рационе школьника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами