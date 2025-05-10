В Иркутской области двухлетний мальчик ночью пропал из дома

В Осинском районе Иркутской области маленький мальчик ушел из дома, ребенка искали 200 человек. Об этом сообщает портал IrkCity.

Инцидент произошел в селе Оса. Родители двухлетнего мальчика не обнаружили его утром в своей кроватке, входная дверь в дом оказалась открыта. Семья обратилась за помощью в правоохранительные органы, на поиски ребенка вышли 200 человек.

Они прочесывали село и его окрестности. Спустя четыре часа несовершеннолетнего на автодороге нашла местная жительница. Мальчика передали родителям.

До этого сообщалось, что в Омской области нашли живой пропавшую два года назад школьницу. Несовершеннолетняя находилась в розыске с сентября 2022 года, 15-летняя школьница сбежала из дома в поселке Индейка. Девочку искали два года, после очередного объявления о поиске ребенка в полицию обратился житель Москаленского района области и сообщил, что все это время пропавшая жила в его семье. Пенсионеры собирались удочерить девочку и заботились о ней.

Ранее голодающую 7-летнюю девочку нашли запертой в шкафу в доме ее родителей.