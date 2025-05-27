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Владимир Путин пообещал развивать мастерскую управления «Сенеж»

Путин: будем развивать мастерскую управления «Сенеж»
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РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что мастерская управления «Сенеж» будет развиваться, сообщает РИА Новости.

«Будем опираться на «Сенеж», развивать и придавать новые качества административного характера», — сказал президент в рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

Мастерская управления «Сенеж» была создана в 2019 году. За время существования более 180 тыс. человек из 89 регионов России и более чем 120 стран мира прошли в ней обучение. Также на базе «Сенежа» проводят образовательные программы.

Ежегодно количество образовательных программ и проектов «Сенежа» увеличивается.

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