Врач-психиатр отдала мошенникам 32 миллиона рублей

Жительница Петербурга лишилась всех сбережений, поверив в необходимость «декларирования» денег по совету псведосиловиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Неизвестные связались с 77-летней врачом-психиатром под видом сотрудников фирмы по замене домофонов, а затем она стала получать звонки якобы от сотрудников ФСБ. Аферисты убедили пенсионерку в том, что ее сбережения необходимо срочно передать курьерам для декларирования.

19 мая потерпевшая передала неизвестному мужчине 100 тысяч евро, 50 тысяч долларов и 4 млн рублей. Спустя два дня она отдала другому пособнику аферистов еще 10,8 млн рублей. Деньги курьеры сложили в сумки и скрылись. Общий ущерб составил 32 млн рублей.

До этого сообщалось, что электросварщик из Екатеринбурга лишился более чем десяти миллионов рублей, поверив в легенду аферистов. По словам мужчины, с профиля якобы заместителя директора по кадрам его предприятия ему поступило сообщение о проверке со стороны правоохранителей. Позже ему рассказали, что кто-то якобы пытался похитить его деньги. Всего он отдал мошенникам 10,9 млн рублей.

Ранее в Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших блокадницу.