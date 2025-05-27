В результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области пострадали 794 человека, среди них 26 детей. Об этом сообщил прокурор Курской области Алексей Цуканов, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военнослужащие ежедневно из различного вида оружия, в том числе применяя баллистические кассетные боеприпасы, используя беспилотники, целенаправленно уничтожают мирное российское население, включая детей, женщин и стариков. Цуканов также сообщил, что в результате нападения украинских войск на российский регион в августе 2024 года 313 мирных жителей погибли, судьба еще 789 человек остается неизвестной.

Чиновник добавил, что всего с начала спецоперации пострадали более тысячи жителей Курской области. Кроме того, всего с начала проведения специальной военной операции и в связи с проведением военной операции на территории области погибло 358 российских граждан, среди них также четверо детей. Пострадало 1090, из них 34 раненых детей.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят новую попытку прорыва границы в Курской области.