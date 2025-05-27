На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура Курской области назвала число пострадавших в результате вторжения ВСУ

Прокурор Цуканов: почти 800 жителей Курской области пострадали от вторжения ВСУ
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области пострадали 794 человека, среди них 26 детей. Об этом сообщил прокурор Курской области Алексей Цуканов, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военнослужащие ежедневно из различного вида оружия, в том числе применяя баллистические кассетные боеприпасы, используя беспилотники, целенаправленно уничтожают мирное российское население, включая детей, женщин и стариков. Цуканов также сообщил, что в результате нападения украинских войск на российский регион в августе 2024 года 313 мирных жителей погибли, судьба еще 789 человек остается неизвестной.

Чиновник добавил, что всего с начала спецоперации пострадали более тысячи жителей Курской области. Кроме того, всего с начала проведения специальной военной операции и в связи с проведением военной операции на территории области погибло 358 российских граждан, среди них также четверо детей. Пострадало 1090, из них 34 раненых детей.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят новую попытку прорыва границы в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами