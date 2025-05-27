В Пермском крае пропал шестилетний ребенок

В Пермском крае без вести пропал шестилетний ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, ребенок ушел из квартиры дома на улице Энгельса 25 мая. Информация о его местонахождении отсутствует до сих пор. В поисках мальчика задействовали более 230 человек.

«Следственным управлением СК России по Пермскому краю по факту безвестного исчезновения 6-летнего Марка Аглиуллина возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ведутся его поиски», — говорится в сообщении.

По данным 59.RU, ребенок потерялся на детской площадке, расположенной на улице Макаренко. В первый день пропажи правоохранители осмотрели лес, дачные участки, гаражи и заброшенные здания. Полицейские в настоящее время «отрабатывают разные версии» произошедшего, отметили журналисты. При этом, по информации авторов материала, мальчик «нездоров и не разговаривает».

Накануне в СК сообщили, что в Бурятии сотрудники экстренных служб ищут семилетнего мальчика, который пропал во время ЧП на реке. По данным следствия, трое ребят пришли на реку Селенгу купаться. Двое из них забрались в воду и в какой-то момент начали тонуть. На помощь детям бросился местный житель с супругой. Пока они помогали мальчикам в воде, третий забежал в заросли, после чего пропал.

Ранее в Иркутской области двухлетний мальчик ночью пропал из дома.