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В Подмосковье чиновнице вынесли приговор за коррупцию на ремонте колодцев

СК: экс-замглавы Талдомского района признали виновной в должностном преступлении
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Shutterstock

Бывшего заместителя главы Талдомского городского округа признали виновной приговорили к трем годам лишения свободы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в СК по Московской области.

Следствие установило, что чиновница подписала документы о якобы выполненном ремонте колодцев по муниципальному контракту, не проверив, были ли фактически эти работы проведены. После этого она одобрила оплату из бюджета.

Из-за ее действий бюджету города нанесли ущерб более чем на 2 млн рублей, заключило следствие. Суд назначил осужденной наказание в виде трех лет в колонии-поселении.

В этот же день бывшего ведущего инспектора Псковской таможни обвинили в том, что он за деньги помог предпринимателю незаконно провозить санкционные и контрабандные грузы. По информации следствия, с февраля по июнь 2024 года сотрудник таможни использовал свое служебное положение и передавал бизнесмену информацию о передвижениях таможенников и подсказывал, по каким дорогам можно провезти товар без проверки.

Ранее экс-замгубернатора Кубани арестовали по делу о превышении полномочий.

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