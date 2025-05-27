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Украинцев предупредили об отъеме квартир государством после окончания боев

Кучеренко: у украинцев могут начать отбирать квартиры за долги по ЖКХ
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Замглавы комитета Верховной Рады по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кучеренко заявил, что после окончания боевых действий квартиры украинцев могут начать забирать за долги по коммунальным платежам. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Я думаю, сейчас никто ничего не будет делать, а когда закончится война, не дай бог, либертарианцев тут вообще станет очень много, они начнут забирать эти квартиры», — сказал Кучеренко.

По его словам, у многих пожилых граждан Украины нет денег, чтобы оплатить коммунальные услуги. Они надеются разобраться с долгами после завершения военных действий. Однако, как считает эксперт, к тому времени задолженность станет настолько большой, что государству придется изымать жилье для погашения долгов.

27 мая Минэнерго Украины сообщило, что страна одобрила механизм транспортировки газа по Трансбалканскому трубопроводу из Греции. Отказавшись от российских энергоносителей, Украина и ее партнеры в Евросоюзе активно работают над поиском альтернативных маршрутов поставок газа. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, использование Трансбалканского маршрута имеет важное значение в этом контексте.

Ранее украинцам предрекли переход на почасовой график подачи воды по всей стране.

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