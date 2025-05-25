Верховный суд признал незаконным ввод комиссий за снятие с кредиток без согласия клиента

ТАСС: банкам запретили брать комиссии за снятие с кредиток без согласия клиента

Верховный суд России запретил банкам взимать комиссии за снятие с кредитных карт без согласия клиента. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для такого решения суда стал запрос жителя Санкт-Петербурга, который пожаловался на изменение условий обслуживания своей кредитной карты — в момент заключения договора с банком мужчина мог снимать с кредитной карты до 50 тыс. рублей в месяц без комиссий и переплат, однако уже через месяц это условие было упразднено и за любые снятия банк стал взимать с него комиссию.

Петербуржец пытался обжаловать изменение политики банка в трех судебных инстанциях, однако все они вынесли решение в пользу кредитного учреждения. Тем не менее Верховный суд отменил их вердикты.

«Согласия на обслуживание на новых условиях истец не выражал, условие о комиссии за снятие любой суммы наличных денежных средств, принятое банком в одностороннем порядке, является ничтожным», — говорится в решении Верховного суда.

В нем подчеркивается, что у банка нет права в одностороннем порядке изменять условия договора и устанавливать новые комиссии.

До этого уфимец добился права забрать телевизор из магазина за ₽480 через Верховный суд Бурятии. Маркетплейс, на котором он приобрел девайс по акции, пытался отказаться от обязательств, просто вернув мужчине деньги.

Ранее количество выдач россиянам кредитных карт упало до минимума за четыре года.