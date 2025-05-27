«Людям будет легче»: Меркачева – об инициативе ВС РФ снизить сроки за хранение наркотиков

Предложение Верховного суда РФ снизить наказание за незаконное хранение наркотиков без цели сбыта, а также давать отсрочку для лечения наркомании осужденным является «грандиозным документом», направленным на первую гуманизацию по 228-й статье. Об этом «Газете.Ru» заявила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.

«Я счастлива, что мое выступление не прошло даром, что Верховный суд выполнил поручение президента. Я рада, что людям будет легче. Это действительно грандиозный документ, который единственный за последние годы направлен на какую-то гуманизацию по 228 статье. Все прошлые годы было ужесточение, ужесточение, ужесточение. При этом у нас люди, которые просто за попытку могли получить 12 лет, оказывались в тяжелейших условиях, рушились семьи, умирали родители от горя, сами они страдали, потому что часто были просто потребителями, и они не выдерживали тюремных условий, поскольку их надо было лечить. Их везли в тяжелом абстинентном синдроме, то есть столько было бед вокруг этого. А настоящие наркобароны, которые этих молодых людей вовлекают, были на свободе, все ужесточение их не коснулось как будто бы, а коснулось этих людей. И вот мы за них вступились. Верховный суд согласился, что нужно лечить», — сказала она.

Меркачева уточнила, что ВС РФ разработал инициативу после поручения президента по итогам встречи с членами СПЧ.

«Это все инициативы были разработаны в рамках поручения президента, которое президент дал по итогам встречи с членами СПЧ. И как раз я тогда президенту рассказывала о проблеме, связанной с грандиозными сроками наркопотребителям, людям, которые впервые совершили преступление. И вот появилось поручение за пунктом номер восемь, где было сказано рекомендовать Верховному суду проанализировать положение законодательства в сфере контроля за оборотом наркотических средств и правоприменительную практику в связи с совершением преступления и внести изменения. Вот это и было сделано», — пояснила она.

27 мая стало известно, что Верховный суд предложил давать отсрочку для лечения наркомании осужденным за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта, что станет «одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений». Кроме того, судебный орган предложил снизить наказание за незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.

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