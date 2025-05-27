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Мужчина заказал убийство жены и попался полицейским спустя 20 лет после трагедии

В США заказавшего убийство супруги мужчину задержали через 20 лет после трагедии
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Coffee County Ga Sheriff's Office

В США 57-летнего Джона Уоррелла задержали по подозрению в убийстве супруги, которое произошло 20 лет назад. Об этом сообщает New York Post.

Дорис Уоррел застрелили в 2006 году в штате Джорджия, в развлекательном центре, принадлежавшем ей и ее супругу.

«Многие тогда посчитали, что Дорис стала случайной жертвой неудачного ограбления, а Джон предстал скорбящим мужем и заботливым отцом», — рассказала агент Бюро расследований штата.

Раскрытие дела, по информации СМИ, сдвинулось с мертвой точки, когда полицейским удалось связаться с няней детей семейной пары, которая на момент трагедии проживала в доме супругов и помогала им присматривать за детьми. Женщина призналась, что у нее работодателей в семье «было не все гладко», а у нее случился роман с Джоном Уорреллом.

По версии следствия, мужчина беспокоился, что его супруга узнает об измене и дело дойдет до развода, в котором он лишится опеки над детьми. После этого он якобы нашел киллера, и тот расправился с его женой.

Во время следственных действий работавшая у семьи Уорреллов няня уехала в Венесуэлу, а затем в Коста-Рику, куда к ней переехал Джон Уоррел. Некоторое время пара была вместе, затем Джон вернулся на родину и осел в штате Миссури.

В конце мая мужчину арестовали и предъявили ему обвинение в предумышленном убийстве и сговоре с целью совершения убийства.

Правоохранителям удалось поговорить с женщиной, которая работала у семьи Уорреллов няней.

Ранее сообщалось, что подросток расправился с сестрой, узнав, что она в седьмой раз собирается замуж.

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