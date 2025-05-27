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В Минздраве РФ рассказали, от чего зависит здоровье человека

Замглавы Минздрава РФ Котова: генетика определяет здоровье человека на 5-10%
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Shutterstock

Замглавы Минздрава РФ Евгения Котова в рамках форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» заявила, что генетика определяет здоровье и долголетие человека на 5-10%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно исследованиям, на которые ссылалась Котова, лишь 5-10% в возможности прожить долгую и полноценную жизнь определяются генетикой и наследственностью. 60% определяются образом и условиями жизни человека. Еще 30% вклада в здоровье обеспечивает система оказания медицинской помощи.

Она добавила, что на сокращение лет жизни существенно влияют пять факторов — употребление алкоголя и табака, нерациональное питание, отсутствие физической активности и хронический стресс.

До этого британские ученые из Университета Аберистуита предложили новый метод оценки возрастных изменений, помогающий определить качество своего старения. Они считают, что скорость ходьбы действительно коррелирует с продолжительностью жизни. Те, кто ходит быстрее 1,3 метра в секунду, обычно демонстрируют лучшие показатели здоровья. Однако в домашних условиях пользу могут принести и более простые тесты.

Ранее ученые назвали четыре фактора, помогающих дожить до 100 лет.

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