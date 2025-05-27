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Прокурор: более 300 жителей Курской области погибли при вторжении украинских войск

В Курской области сообщили, что 313 гражданских погибли после вторжения ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Более 300 жителей Курской области погибли после вторжения украинских войск в регион в августе 2024 года, почти 800 пострадали. Об этом сообщил прокурор региона Алексей Цуканов на круглом столе «Курская область - форпост России, сохранение исторической памяти и правды», передает ТАСС.

«На некогда мирной, процветающей территории нашей области погибли 313 гражданских лиц, всего пострадали 794, включая 26 раненых детей», — сказал Цуканов.

Он также рассказал, что в Курской области с начала военной операции на Украине повреждены более 17,5 тыс. домов. Всего в регионе зафиксировано свыше 550 преступлений, совершенных украинскими военными.

14 мая официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи установили 24 факта убийства мирных жителей села Русское Поречное в Курской области.

Операцию по освобождению Курской области от украинских войска была завершена 26 апреля.

Ранее в Курской области дрон атаковал автомобиль с людьми.

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