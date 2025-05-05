В Курской области дрон атаковал автомобиль с людьми

Хинштейн: в результате атаки дрона на автомобиль погибли два человека

В Курской области при атаке FPV-дрона на автомобиль погибли два человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что трагедия произошла вблизи села Щеголек Беловского района на границе с Большесолдатским районом. Известно, что в машине находились сотрудники агрохолдинга «Молочник».

Мужчину и двух женщин с ушибами и ссадинами доставят в Курскую областную больницу, сообщил Хинштейн.

Кроме того, в селе Званном Глушковского района из-за сброса взрывного устройства на гражданскую машину погиб 53-летний водитель.

Глава региона выразил соболезнования близким погибших.

3 мая сообщалось, что водитель кормовоза «Мираторга» пострадал при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины в Брянской области. Водителя автомашины доставили в больницу, у него диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения, рассказал глава региона Александр Богомаз. Кроме того, в Суземском районе в селе Алешковичи дроны-камикадзе повредили производственное здание и автобус АПХ «Мираторг».

Ранее Хинштейн рассказал о расследовании военных преступлений ВСУ в Курской области.