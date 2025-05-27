У россиянки после операции по увеличению груди развилась редкая онкология

В Челябинской области у женщины после операции по увеличению груди развился рак

В Челябинской области у 40-летней местной жительницы развилась редкая форма онкологии после операции по увеличению груди. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

После вмешательства в импланте стала скапливаться жидкость — от 200 мл до литра, чего не должно было происходить. Женщине делали пункции и перевязки, но проблема не уходила. Тогда она обратилась в Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины.

Онколог Виталий Самылов предположил, что у пациентки имплант-ассоциированная лимфома, которая была зафиксирована в России не больше 16 раз. Все случаи до этого были диагностированы в Москве и Санкт-Петербурге.

«Совпадение клинической картины и информации из статьи одного из ведущих специалистов в области лечения подобных лимфом в России позволило поставить предварительный диагноз. Наши патоморфологи его подтвердили. Но, так как случай редкий, материалы были отправлены в референс-лабораторию в Санкт-Петербург, где окончательно подтвердили диагноз», — поделился врач.

Как пояснили медики, лечение подобных лимфом проводится только хирургическим путем. Поэтому женщине удалили имплант и окружающую его капсулу. Операция прошла успешно, и после этого пациентке установили гладкий имплант, который позволил сохранить симметрию груди.

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