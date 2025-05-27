На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У россиянки после операции по увеличению груди развилась редкая онкология

В Челябинской области у женщины после операции по увеличению груди развился рак
close
Министерство здравоохранения Челябинской области

В Челябинской области у 40-летней местной жительницы развилась редкая форма онкологии после операции по увеличению груди. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

После вмешательства в импланте стала скапливаться жидкость — от 200 мл до литра, чего не должно было происходить. Женщине делали пункции и перевязки, но проблема не уходила. Тогда она обратилась в Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины.

Онколог Виталий Самылов предположил, что у пациентки имплант-ассоциированная лимфома, которая была зафиксирована в России не больше 16 раз. Все случаи до этого были диагностированы в Москве и Санкт-Петербурге.

«Совпадение клинической картины и информации из статьи одного из ведущих специалистов в области лечения подобных лимфом в России позволило поставить предварительный диагноз. Наши патоморфологи его подтвердили. Но, так как случай редкий, материалы были отправлены в референс-лабораторию в Санкт-Петербург, где окончательно подтвердили диагноз», — поделился врач.

Как пояснили медики, лечение подобных лимфом проводится только хирургическим путем. Поэтому женщине удалили имплант и окружающую его капсулу. Операция прошла успешно, и после этого пациентке установили гладкий имплант, который позволил сохранить симметрию груди.

Ранее ученые из США провели исследование, доказывающее, что популярный тип антидепрессантов уничтожает рак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами