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Босая пенсионерка сбежала через окно из пансионата в Петербурге

В Петербурге ищут пенсионерку, босиком сбежавшую из пансионата
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Shutterstock

В Петербурге полиция разыскивает пожилую женщину, страдающую от деменции, пенсионерка сбежала из пансионата. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Пропажу 84-летней пациентки пансионата обнаружили утром 25 февраля. По предварительной информации, пожилая женщина выбралась из окна на первом этаже и покинула территорию учреждения.

Пациентка убежала из пансионата босиком без верхней одежды. Известно, что петербурженка страдает деменцией и имеет психические отклонения, пропавшую ищет полиция.

До этого сообщалось, что в Петербурге школьница попыталась сбежать из дома и выпала из окна. 16-летняя девушка собиралась уйти из квартиры незамеченной и решила вылезти через окно. Попытка оказалась неудачной, и несовершеннолетняя упала с высоты третьего этажа. В результате потерпевшая получила травму коленного сустава правой ноги и была доставлена в больницу.

Ранее петербуржец попал в реанимацию после того, как попытался сбежать из отдела полиции.

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