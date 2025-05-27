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Россиян предупредили об опасности ранних арбузов

Врач Арзамасцев: ранние арбузы могут привести к отравлению
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Depositphotos

Ранние арбузы могут спровоцировать отравление, потому что в них часто содержится большое количество нитратов. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Он уточнил, что сезон этой ягоды начинается в августе и длится по сентябрь. По его словам, в этот период риск купить арбуз с нитратами минимален, потому что к этому времени плоды дозревают естественно.

«Качество более ранних арбузов зависит от производителей. Некоторые из них добавляют удобрения, чтобы плоды быстрее зрели. Однако это может привести к повышенному уровню нитратов», — отметил Арзамасцев.

Врач добавил, что это может также спровоцировать расстройство пищеварения. Это особенно опасно для детей, пожилых и пациентов с хроническими болезнями.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии госуниверситета просвещения, биолог Виталий Наполов до этого говорил, что в российских магазинах появились первые несезонные арбузы, от которых, однако, лучше пока отказаться. Это выращенные в теплицах ягоды, которые для созревания активно пичкали нитратами, в основном — азотом, предупредил он.

Ранее россиян предупредили о подорожании черешни и других ягод из-за весенних морозов.

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