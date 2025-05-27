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В Петербурге подросток по заданию неизвестных устроил поджог на железной дороге

В Петербурге подросток устроил поджог на железной дороге
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F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в поджоге оборудования на железнодорожной станции, юноши действовал по заданию «кураторов». Об этом в Telegram-канале сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По данным следствия, 17-летний юноша поджег коммутационный щит эксплуатационного вагонного депо на сортировочной станции. Злоумышленника задержали, несовершеннолетний признался, что совершил поджог по заданию неизвестных кураторов, которые связывались с ним в одном из мессенджеров.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело о терроризме, на время расследования он заключен под стражу. В случае, если вина юноши будет доказана, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Кузбассе трое подростков получили сроки за диверсию на железной дороге. В мае 2024 года юноши, получившие через интернет заказ от неустановленного лица, подожгли релейные и аккумуляторные шкафы на станции за вознаграждение. Ущерб, причиненный их действиями, превысил 130 тысяч рублей.

Ранее в Железнодорожном школьник пытался поджечь отдел полиции по указанию мошенников.

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