Врач рассказала, почему нельзя объедаться черешней

В черешне содержится большое количество сахаров и органических кислот, которые могут повлиять на вес, состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и течение ряда хронических болезней, поэтому не стоит объедаться ею. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, терапевт Наталья Лазуренко.

По ее словам, при злоупотреблении этими ягодами организму сложно справиться с поступившими простыми углеводами, что грозит появлением лишнего веса.

«Пациентам, контролирующим уровень глюкозы в крови в течение дня или страдающим от сахарного диабета, важно быть очень осторожными с черешней», — отметила Лазуренко.

Врач отметила, что черешня может вызвать обострение гастрита, гастродуоденита и других патологий ЖКТ. Здоровым людям она посоветовала съедать до 300 г ягод утром или днем, чтобы глюкоза не ушла в жировые клетки. При наличии проблем перед употреблением плодов стоит обратиться к специалисту.

Врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко до этого говорила, что допустимой порцией черешни в день считаются 200-300 г, крупных абрикосов можно съесть три-четыре штуки ежедневно.

Ранее россиян предупредили о подорожании черешни и других ягод из-за весенних морозов.