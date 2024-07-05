Врач назвала допустимую дневную порцию черешни и абрикосов

Допустимой порцией черешни в день считаются 200-300 граммов, крупных абрикосов можно съесть 3-4 штуки ежедневно. Об этом РИА Новости рассказал врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

«Черешни граммов 200-300. Если фруктов — то три-четыре абрикоса», — сказала она.

Врач отметила, что у черешни есть множество полезных свойств: в ней содержатся витамины группы В, витамин С, кроме того, черешня является хорошим источником энергии, так как содержит натуральный сахар. Также, подчеркнула специалист, черешня содержит мелатонин, гормон, который отвечает за регуляцию сна.

Абрикосы обладают множеством витаминов. Кроме того, они имеют богатый состав микро- и макроэлементов. По словам Ильяшенко, абрикос быстро насыщает и в тоже время легко утоляет жажду даже в жару.

До этого врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова рассказала «Газете.Ru», что черешня и вишня содержат большое количество клетчатки и имеют в своем составе множество полезных для организма веществ. Кроме того, эти «супер-фрукты» способны снижать воспалительные процессы и укреплять иммунную систему.

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