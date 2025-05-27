Юрист объяснил, чем россиянам грозит попадание в реестр алиментщиков

В России заработал реестр алиментщиков – это открытая база данных с информацией о гражданах, уклоняющихся от уплаты алиментов. Это своего рода «черный список», который грозит попавшим в него неплательщикам негативными последствиями, предупредил в беседе с 360.ru адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов Максим Сикач.

Напомним, в РФ также вырастут штрафы за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка – как уточняет газета «Известия», соответствующую инициативу уже одобрило правительство. Максимальный штраф планируют увеличить вчетверо — до 2 тыс. рублей, а минимальный — в пять раз, до 500 рублей. Как изданию сообщила адвокат Оксана Грикевич, в РФ ежегодно заводят несколько тысяч административных дел за это нарушение. Так, большую часть штрафов накладывают на родителей, которые систематически уклоняются от воспитательных и материальных обязанностей либо создают угрозу для жизни и здоровья детей.

Что касается реестра алиментщиков, то в него попадут россияне, которые уже привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов или отказ от содержания нетрудоспособных совершеннолетних детей и родителей. Также поводом является объявление должника в розыск судебным приставом-исполнителем, причем нарушителя должны известить о включении в реестр, пояснил Сикач.

Попадание в черный список грозит должнику как репутационными потерями, так и другими последствиями, добавил юрист. По его словам, с помощью этого инструмента ФССП будет оперативно получать сообщение о трудоустройстве алиментщика, что позволит ускорить процесс взыскания долга с его зарплаты.

«Хотя в законопроекте не прописаны конкретные новые ограничения, предполагается, что нахождение в «черном списке» повлечет за собой «неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью»», — отметил Сикач, добавив, что это может затруднить получение кредита, отказ от партнерства в бизнесе и так далее.

По мнению юриста, такой публичный реестр поможет повлиять на неплательщиков, оказать на них репутационное и финансовое давление и вынудить погасить долги. Он подчеркнул, что статья о неуплате алиментов может считаться «позорной», так как мужчина, отказывающийся содержать своего ребенка, не вызывает доверия окружающих.

Сикач рассказал, что юристы предлагают ужесточить действие реестра – в частности, запретить состоящим в нем людям пользоваться порталом «Госуслуг» и другими сервисами, брать кредиты и одалживать деньги (только если они берутся не на погашение долга), поступать на государственную и муниципальную службу.

Ранее сообщалось, что алиментщикам планируют запретить регистрацию машин в России.