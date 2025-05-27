Стал известен уровень напряжения россиян на работе

Аналитики сервиса «Stape» провели исследование и выяснили, с какими проблемами чаще всего сталкиваются работники в России. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По данным опроса, более половины респондентов испытывают беспокойство на работе: 26% респондентов признались, что у них есть серьезные причины для переживаний, а 39% отметили небольшие опасения. Лишь 30% сотрудников чувствуют себя спокойно.

Каждый пятый работник переживает, что его заменят более молодыми сотрудниками-зумерами или ИИ. Также россияне боятся увеличения нагрузки без повышения зарплаты (45%), угрозы сокращения (20%), несправедливой оценки труда (22%) и задержки зарплаты (15%).

Каждый пятый респондент сталкивается с проблемами на работе ежедневно, а 41% — несколько раз в неделю. При этом больше половины работников (57%) предпочитают просто терпеть, не пытаясь решить ситуацию. Лишь пятая часть россиян ищет новое место для трудоустройства, а 8% обращаются за помощью к психологу.

За последние три месяца 63% сотрудников получили дополнительные проекты, а 51% — столкнулись с ужесточением требований. При этом только 10% респондентов отметили повышение зарплаты, а 5% — рост в должности. Каждый пятый работник сообщил об отмене удаленного режима и возвращении в офис.

Средний уровень напряжения оценивается в 6,5 балла из 10. Самый популярный ответ — 7 баллов (19% опрошенных), а каждый десятый работник живет в состоянии «девятки» — близкой к критической. Первый и второй уровень выбрали лишь 2 и 3% респондентов соответственно.

Главный запрос — повышение заработной платы (35%). Четверть работников хотят гарантий сохранения места, а 20% — улучшения условий труда. При этом 10% респондентов признались, что им не хватает поддержки коллег.

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