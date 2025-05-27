Вильфанд предупредил москвичей об опасных тропических ночах

Вильфанд: Москву на этой неделе ждут тропические ночи, характерные для Сочи

Московский регион на этой неделе ожидают тропические ночи, которые характерны для Сочи в июле. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ночная температура будет около 20℃ и не опустится ниже 15℃.

Эксперт пояснил, что блокирующий гребень высокого давления является препятствием для холодного воздуха над центром европейской России. Днем температура 30 мая будет от +25 до +30℃.

«Минимальная температура перед восходом солнца будет +15℃, а до этого — очень приличная, около +20℃. В центре столицы температура будет на 2–3 градуса выше» — уточнил он.

Вильфанд отметил, что такие высокие температуры характерны для июля для Сочи, а не для российской столицы.

«Такие тропические ночи ждут нас на этой неделе», — сказал синоптик.

Синоптик добавил, что при такой высокой температуре ночью, если в помещении отсутствует кондиционер, организм человека не успевает отдохнуть от дневного зноя.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве и области в июне.