Вильфанд предупредил москвичей об опасных тропических ночах

Московский регион на этой неделе ожидают тропические ночи, которые характерны для Сочи в июле. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, ночная температура будет около 20℃ и не опустится ниже 15℃.
Эксперт пояснил, что блокирующий гребень высокого давления является препятствием для холодного воздуха над центром европейской России. Днем температура 30 мая будет от +25 до +30℃.
«Минимальная температура перед восходом солнца будет +15℃, а до этого — очень приличная, около +20℃. В центре столицы температура будет на 2–3 градуса выше» — уточнил он.
Вильфанд отметил, что такие высокие температуры характерны для июля для Сочи, а не для российской столицы.
«Такие тропические ночи ждут нас на этой неделе», — сказал синоптик.
Синоптик добавил, что при такой высокой температуре ночью, если в помещении отсутствует кондиционер, организм человека не успевает отдохнуть от дневного зноя.
Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве и области в июне.