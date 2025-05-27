Стало известно, что агенты ЦРУ в прошлом активно переписывались на фан-сайтах

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) использовало фан-сайт, посвященный вселенной «Звездных войн», в качестве платформы для тайной связи со своими агентами. Об этом сообщает издание 404 Media.

По данным агентства, американская разведка активно маскировала свои коммуникации под безобидные увлечения в 2000-х годах. Исследователь Чиро Сантилли обнаружил, что сайт, посвященный вселенной Джорджа Лукаса, работал на IP-адресах, ранее связанных с другими секретными проектами спецслужбы. По его словам, этот портал был частью целой сети «невинных» ресурсов — о музыке, комиксах, экстремальных видах спорта — которыми управляли сотрудники разведки. В то время как обычные пользователи просматривали фанатский контент, агенты могли вводить специальные пароли и выходить на связь с куратором.

Система проработала до серьезного провала. В 2022 году агентство Reuters опубликовало расследование «Американские шпионы-одиночки», где рассказывалось, как иранским властям удалось вычислить осведомителя ЦРУ из-за ошибок в оформлении поддельных сайтов. Этот случай, по данным СМИ, стал одной из причин отказа ЦРУ от использования подобных цифровых маскировок.

Ранее ЦРУ рассекретило местонахождение трех баз инопланетян.